7 cosas que algunos cubanos no conocen, y que podrían morir sin conocer

El hecho de que Cuba sea un país que, en cuanto a tecnología, está en la retaguardia de casi todos los demás países, ha hecho que los cubanos se queden rezagados en muchos aspectos, algunos más importantes que otros.

Lo cierto es que la Isla aún hoy se mantiene al margen de lo acelerado que va el resto del mundo. No es menos cierto que ya algunas personas, principalmente de la generación de nuestros padres, o abuelos, no vivirán muchas de las cosas que son normales enla sociedad actual.

¿Cuáles son esos aspectos que muchos cubanos no conocen y que otros seguramente morirán sin conocer?

1-Las tarjetas de crédito

Aunque muchos preferirían no tenerlas para no endeudarse, las tarjetas de crédito te sacan de bastantes apuros. En la Isla ha empezado a funcionar el dinero de plástico desde hace muy poco, pero no existe la modalidad de crédito ni se puede pagar con ellas. Son tarjetas de las que sólo se puede sacar el dinero que se tiene. Cuando un cubano se va a residir a otro país, una de las tareas del inicio es aprender a usar las tarjetas de crédito. ¡Algo inconcebible!

2- Las redes sociales

Aunque el Internet, a cuenta gotas, ha estado llegando a la Isla, ya sea en los centros de trabajo, en los puntos de wifi o con el nuevo Nauta Hogar, no todos tienen la posibilidad de pagar el carísimo acceso a la red. Por tanto, aunque cada vez hay más cubanos en Facebook, otros ni saben lo que es o de qué les hablas cuando les citas Twitter o Instragram.

3- Netflix

Menos cubanos se acostarían a dormir a las 9 de la noche si tuvieran con qué entretenerse. Aunque el 'paquete' semanal los ha salvado del total aburrimiento, es cierto que muchos no saben lo que es Netflix, y jamás se enteran de sus buenos o malos estrenos.

4- La nieve

¡La nieve! Jamás caerá un copo en un país como Cuba. Y aunque es sabroso ese sol tropical, a cualquiera le gustaría tener la experiencia de conocer la nieve.

5- Uber

Los cubanos, por el momento, tendrán que seguir saliendo a la calle a cazar almendrones o llamar a algún contacto. Si no hay tarjetas, y si no hay Internet, tampoco hay Uber, ese servicio de taxis que está empleando a muchas personas y que la mayoría usa por su seguridad y menor costo.

6- Tinder

Bueno… si uno está solo, aburrido y quiere concertar citas, no está mal usar Tinder, un espacio para socializar, encontrar parejas y también amigos. ¿Te imaginas Tinder en los teléfonos de los cubanos?

7- El subway

El subway o metro, ese medio de transporte imprescindible en las grandes ciudades, en el que vas de un lugar a otro bajo tierra en menos tiempo y por menos dinero, muchos cubanos no lo conocen o no lo conocerán. Tendrían que viajar, pero incluso hay algunas personas que no pueden. Es todo una cadena.

Hay muchas más cosas que los cubanos no tienen ni idea de que existen, y a algunos, lamentablemente, ya no les dará tiempo ponerse al corriente de esta época. Se les ha privado de cosas esenciales al pueblo de la Isla. Éstas quizás no sean las primordiales, pero no se puede tapar el sol con un dedo. En esta carrera, a Cuba le falta mucho para llegar a la meta.