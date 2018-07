Juegos con mierda y con ron: la oposición cubana en su adolescencia

Estamos aquí contigo, no te van a tocar ni pi***, dice la voz femenina en off que filma a Yanelys Nuñez Leyva mientras llega a la escalinata del Capitolio de La Habana. Bien mirada, su declaración apela más al objetivismo que al desafío corajudo: la dama a quien ella le promete que no la van a tocar está cubierta de mierda. Literalmente.

En efecto, es poco probable que la quieran tocar.

¡Esto es mierda!, grita la artista Núñez Leyva frente al teléfono que la filma mientras se esparce la materia por los brazos y el cuello. Los pómulos, la frente, la barbilla, ya estaban debidamente untados con la singular pomada.

No ad for you

El objetivo de la protesta se cumplió, como no podía ser de otra forma: ser noticia. No pasar inadvertidos. Vaya si funcionó la fórmula química elegida por Amaury Pacheco, Yanelys Núñez y su esposo Luis Manuel Otero, y Soandry del Río para llamar la atención sobre los abusos en la Cuba castrista contra los artistas -además-, representados en el Decreto 349 que establece nuevos delitos en materia cultural.

Fuera de esto, y de la imborrable imagen de la frente de Yanelys transpirando materia marrón rebautizada como arte contestatario, quedará apenas una anécdota y un cuestionamiento esencial: ¿De veras estos valientes ciudadanos creen que un performance con mierda untada en las carnes les ganará el respeto o el derecho a debate, sea en una dictadura como la cubana o en un estado de derecho cualquiera?

A mí me ha causado tanta simpatía el por qué, como repulsa el cómo. Porque si algo va de la mano del arte figurativo es la semiología. El poder de los símbolos. El idioma de los signos del que hablaban Barthes y Eco. ¡Y vaya símbolo eligieron estos artistas con tanto valor cívico y político para protestar abiertamente por los abusos en su contra!

Si yo fuera un soldado de la infausta inteligencia cubana, de los que cobran sueldos por diseñar estrategias para pulverizar disidencias, me bastaría con viralizar la imagen de una dama cubierta de mierda… por ella misma.

No existe metáfora más poderosa para el desprecio que el excremento. Es lo que el organismo humano, y animal en general, expulsa como materia sobrante. Innecesaria. Dañina. El excremento es símbolo, en casi cualquier cultura, de lo más bajo y nauseabundo que pueda concebirse.

En los suburbios de la Cuba marginal, en la mitología de prisiones, en las esquinas de ron sucio y conversaciones a chavetazos, no existe humillación más allá de lanzarle mierda a un adversario. Y una vez que te cae encima solo se lava con la muerte del agresor.

Los opositores venezolanos lanzaron bombas de mierda contra los soldados maduristas que les reprimían durante las protestas de 2016. La metáfora nos llegaba a todos, era universal. Estos jóvenes cubanos se lanzan la mierda ellos encima. No es justo consigo mismos.

La era de internet es un arma de doble filo. Sirve a justos y a pecadores, y a veces, también los justos o quienes pasan por serlo sufren la estocada del cibermundo: todo se ve, todo se sabe, todo se juzga. Facebook e Instagram son vitrinas tan útiles como peligrosas.

Que alguien les susurre a los esposos Antonio Rodiles y Ailer González, por ejemplo, que burlarse de un anciano empobrecido y abandonado, y filmarlo y publicarlo en las redes sociales, equivale a untarse demasiado detritus humano encima. Esta vez, caca moral.

El episodio muestra a un ex combatiente de las FAR con más pobreza que años, con más deterioro que tristeza en su medalla al pecho, mientras compra tamales en Cuba. A su lado, el fundador de Estado de SATS Antonio Rodiles hurga en la llaga: que cuántos tamales le tocan por la medalla, le dice. Ailer González ejerce de cámara divertida: su risa se escucha en off. De muchas formas y muchas bromas le recuerdan su condición de abandonado por aquellos que le dieron sus dos medallas. La escena podría pasar por jodedera cubana si no tuviera tanto peso simbólico. Otra vez los símbolos.

Una pareja de opositores que no escatima escenario para denunciar el cerco que ejerce la dictadura cubana sobre la disidencia, y que les impide de paso sumar pueblo a la causa de la democratización de la isla, ignora el rechazo visceral que genera ver cómo se divierten a costa de la ilusión traicionada de un pobre viejo. Es de una torpeza sorprendente. O de una pobreza espiritual sorprendente, depende de cómo se mire.

Vuelve la oposición cubana a hacerle el trabajo a la soldadesca castrista: echar a rodar esa filmación es la mejor estrategia posible para granjearle odio a la disidencia, por más que la disidencia irresponsable e inmadura sea en este caso apenas el matrimonio Rodiles-González, esa suerte de Rosenberg insulares.

En la Cuba que yo conocí los viejos son intocables. Pásenle el memo al matrimonio opositor. En la Cuba del pueblo al que también debe representar toda disidencia política, maltratar o burlarse o lanzar chistes a costa de un señor mayor, negro, evidentemente vulnerable, tiene un peso negativo devastador.

La pregunta del cubano corriente, ese al que los protagonistas del malogrado videíto deberían sumar y no distanciar, es demasiado escandalosa como para desoírla: “¿Y esa gente que no sabe respetar a un pobre viejo es la que quiere hacer de este país un sitio más hermoso y habitable?”.

Derechos Humanos sin condición humana es apenas una declaración vacua y sobrante.

Como vacuos y sobrantes vienen a ser, en los últimos tiempos, ciertos videos difundidos por los miembros de la UNPACU, de lejos la organización más frontal en su activismo de calle y sin miedo, pero que va pidiendo a gritos una inyección de madurez política y de sentido común. Por su propio bien.

Cuando José Daniel Ferrer y varios de sus miembros filman un video como “El mejor ron de Cuba”, colgado en el canal de Youtube de la UNPACU hace tres meses, la intención de chiste queda relegada a un segundo plano: es imposible no verlos como un club de borrachos.

La “reunión” pretende decidir cuál de dos tipos de rones envasados para la ocasión tiene mejor sabor y olor. Uno es el ron de la derecha (metáfora perfecta, símbolo otra vez), que lleva las etiquetas UNPACU y Cuba Decide; el otro es “el ron de la izquierda”, con impresiones de las caras de Fidel Castro , Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel en la misma botella.

La broma de beber de una u otra botella ideológica nos muestra una pachanga en el oriente cubano donde los activistas se van echando alcohol al hígado en nombre de los Derechos Humanos.

La escena es dañina para ellos mismos. Y es patética.

Como patética fue, quizás aún más si cabe, la reunión -también filmada- de la UNPACU con una supuesta banda de malhechores santiagueros, delincuentes confesos cubiertos con capuchas negras, que de golpe y porrazo se pasaban a las filas de la disidencia cubana.

Mi primera reacción al ver el video: carcajada incontenible. Me recordaron aquella hilarante escena de “Django Unchained” en que el director Quentin Tarantino se mofa de las capuchas del Ku Klux Klan. Mi segunda reacción: ¿Qué diablos es esto, José Daniel?

¿Delincuentes reconvertidos a la causa democrática? ¿Con capuchas negras? Lectura de cualquier cubano que vea semejante escenificación: “Yo antes que respeto, siento miedo por esos luchadores anticastristas.” Lectura dirigida desde las oficinas frías, de cortinitas de encajes y cámaras ocultas, de la Seguridad del Estado: “Esos borrachos y delincuentes encapuchados son los que quieren decirle al pueblo cubano cómo votar o qué dirigentes deben tener”.

El daño político es letal.

Hace tres años opositores camagüeyanos vestidos con pulóveres que pedían Cambio, presentaron al mundo a “Malangón, un caballo opositor”. En dos minutos y medio épicos, los activistas nos contaron del activismo anticastrista del equino, de sus detenciones y su condición de bestia contrarrevolucionaria. Nadie se ríe. Hablan en serio. El espectador está con el diafragma cerrado por la risa, pero ellos esperan ser tomados en serio.

Fuera de Cuba el panorama luce a veces igual de surrealista. La “infoactivista” Ana Olema “demanda” desde Miami al gobierno cubano por “expropiarle su cuerpo”. Algo de obsesión corporal tiene Olema. Por otra parte, su colega “infoactivista” Liu Santiesteban posa gustosa y semidesnuda -literalmente- en posters que piden que “despierte Cuba”. Los morbos carnales del activismo de internet, un divertimento que también pasa por serio y sesudo pero que en el fondo, debajo de los ecos adulones, deja un sabor a pobreza política imposible de obviar.

¿Qué tienen en común Yanelys Núñez, Antonio Rodiles, Ailer González, José Daniel Ferrer, Ana Olema, Liu Santiesteban, y demasiados más? Que están del lado de la verdad: el lado de los que denuncian a un régimen tiránico enquistado quién sabe hasta cuándo y a qué sangriento precio. Pero estar en el lado acertado de la Historia y ejercer el derecho al pataleo de los ahorcados implica una dosis de madurez política que muchas, demasiadas veces se echa en falta en este disidente panorama tropical. Por momentos se esfuerzan por parecer adolescentes.

Y después de nada sirven las quejas, ay, los lamentos: en una pelea desigual, de ciudadanos contra poder, de activistas contra maquinaria, mostrarse en público burlándose de un anciano, denunciar por un lado que la dictadura expropia cuerpos y por otro encuerarse a cualquier toque de corneta por los Derechos Humanos, o embadurnarse de excrementos para exigir no ser tratados como excrementos, son errores de pura adolescencia política.

Si juegan al activismo en la sala de casa, vale, que les aplauda la familia. Si intentan granjearse respetos verdaderos, esos respetos que sobreviven indemnes a los misiles tóxicos de la difamación totalitaria, se echan en falta más neuronas y menos tonterías.

A Oswaldo Payá necesitaron asesinarlo: no tenían cómo exhibirlo humillando a pobres diablos o bebiendo alcohol en nombre de la libertad. Las imágenes videograbadas inmortalizaron a Payá cargando en sus brazos las 11 mil actas firmadas por cubanos que querían un plebiscito nacional. Contra eso, y contra la decencia y la vocación de estadista, no puede ningún aparato difamador. El resto es pan y circo, esté en la frontera ideológica que esté.

Cuando te ganas fama de disidente insolente, o borracho, o mentiroso, cuando no entiendes la seriedad de un ejercicio político que ha convertido a tanto predicador en mártir, rara vez hay vuelta atrás. Aunque tengas la razón. Cuando te embarras de mierda a ti mismo, sea metafórica o literal, cuesta que luego alguien te quiera volver a abrazar.

Artículo de opinión: Las declaraciones y opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de su autor y no representan necesariamente el punto de vista de CiberCuba.