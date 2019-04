Un abuelo cubano recibe una cama en el Calixto García tras la denuncia de una periodista independiente

Publicado el Sábado, 20 Abril, 2019 - 18:12 (GMT-5)

La periodista independiente y editora de Periodismo de Barrio, Elaine Díaz, ha denunciado el descuido médico sufrido por su abuelo, que padece neumonía, en el hospital habanero Calixto García.

En su cuenta de Twitter informó que “no había cama ni sala” en el edificio y que su abuelo estaba en “una camilla en medio del cuerpo de guardia”.

Captura de Twitter / Elaine Díaz

"Mi abuelito, que es mi vida, que es mi padre, está en una camilla en medio del cuerpo de guardia en el Calixto García. Tiene neumonía y no hay cama. No le han puesto los antibióticos en doce horas porque tienen que sacarlos del almacén y autorizarlos no sé cuántos burócratas", dijo la periodista independiente.

Añadió que había otros pacientes en la misma situación y que la atención de los médicos era “deficiente”.

Captura de Twitter / Elaine Díaz

Unas cinco horas después de denunciar este incidente en ese hospital capitalino, Elaine Díaz dio a conocer que su abuelo ya había recibido una cama y agradeció a los médicos que lo están atendiendo".

Algunos usuarios de la red social también denunciaron experiencias similares. Damián comentó que un mes atrás estuvo con su padre en el Calixto en una situación parecida y que los médicos “no tenían ligas para sacar sangre”.

Captura de Twitter / Damian

Asimismo, Luz Cuba, periodista del medio independiente cubano 14ymedio, reveló que “su abuela había fallecido en ese mismo hospital por negligencia médica”.

Captura de Twitter / Luz Cuba

