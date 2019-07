La música alta uno de los motivos por los que un cubano habría matado a un dominicano en Miami, según testigos

Publicado el Jueves, 18 Julio, 2019 - 09:06 (GMT-5)

Testigos del asesinato del influencer dominicano, Juan Luis Martínez, han indicado a medios de prensa que el motivo directo que habría desatado la discusión del cubano Adrián Dorta Martínez con la víctima, fue la música demasiado alta que provenía de la barbería Luigi’s, de la que era propietario el dominicano.

El agresor y la víctima eran vecinos y Dorta Martínez “llevaba tiempo quejándose del volumen de la música dentro del negocio de la víctima”, según indica Local 10 a partir de declaraciones de vecinos y testigos.

La policía de Miami-Dade ha indicado que Dorta Martínez se dirigió a la peluquería en un Hyundai Santa Fe, de color gris, y se enfrentó directamente a la víctima, momento en el que se produjo una pelea.

Alguien consiguió interrumpir el altercado, pero Dorta Martínez habría ido a su auto, sacó un arma y le disparó a la víctima, frente a su barbería, sita en West Little River.

Martínez, de 35 años, logró escapar y trató de esconderse, pero Dorta Martínez condujo el auto alrededor de la cuadra y le disparó varias veces.

La tragedia tendría antecedentes directos en una disputa previa de Juan Luis Martínez con el padre del agresor, de 69 años, ocurrida ese mismo día y que habría acabado con el dominicano recibiendo un puñetazo del anciano, según indican medios de prensa.

La madre del agresor habría dicho, en declaraciones a un medio local, que el tiroteo estaba justificado. "Si tienes a tu padre y le hacen cosas malas a tu padre, vas a seguir adelante y defenderlo", indicó a Local 10.

El humorista e instagramer dominicano fue trasladado al Ryder Trauma Center de Jackson Memorial Hospital, donde fue declarado muerto. Sus familiares y amigos lo describen como “una persona humilde, buena, amigable”.

Sin embargo, otro vecino de la zona ha indicado que esa pelea venía "desde hace muchos años desde que él compró ahí... entonces ayer se escaló al punto que llegó”.

Un amigo del presunto asesino ha dicho que nunca notó una actitud agresiva del cubano, e indicó que “es una persona calmada y trabajadora”.

“Tenía la esperanza de que esto fuera una equivocación. Hasta hoy me negaba a aceptarlo porque no entiendo como a un padre, hijo, amigo, hermano y ser humano se le robe la vida de modo tan absurdo. No concibo que no estés”, escribió la hermana de la víctima en un mensaje en su cuenta de Instagram.

Dorta Martínez se encuentra preso en la cárcel de Miami Dade sin derecho a fianza.

La familia de Juan Luis abrió una cuenta para colectar dinero en GuFundMe y cubrir los gastos del funeral y el transporte de los restos a la República Dominicana, donde será sepultado.

