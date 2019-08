El locutor cubano Rolando Zaldívar, acusado de violencia doméstica, pide ayuda para pagar un abogado en Miami

Publicado el Martes, 6 Agosto, 2019 - 20:32 (GMT-5)

El popular locutor y presentador cubano Rolando Zaldívar ha pedido ayuda para pagar los gastos de su abogado.

Zaldívar, acusado de violencia doméstica y asalto con un arma mortal en febrero pasado, asegura que "una discusión de rutina desencadenó en un acto bajo".

"Cuando le pedí a quien me importunaba que me dejará sólo, porque no quiero ni puedo tener problemas en este país que nos da cobija, la otra persona dejándose llevar por su ira, su experiencia y su perfecto English nativo, llamó a la policía para acusarme por una agresión que no cometí", dice.

En una campaña que abrió en la plataforma GoFundMe para recaudar fondos para los gastos de corte, Zaldívar cuenta que lleva meses sin dormir.

"No tengo libertad de movimiento ni de acción", explica el locutor que actualmente lleva puesto un grillete electrónico.

"Pido un voto de confianza de ustedes para librarme de esta injusticia que amenaza con llevarme a la cárcel", concluye.

Captura de pantalla / florida.arrests.org

El cubano emigró de la Isla en 2014. Inicialmente vivió unos meses en Houston, Texas, y luego se instaló en Miami.

En una entrevista concedida poco después de llegar a la ciudad del Sol, Zaldívar dijo Miami era "el inicio de una nueva etapa de trabajo, llena de expectativas y deseos de hacer más desde la radio, la televisión y los espectáculos".

