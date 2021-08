Vacuna china con Soberana Plus en Cienfuegos: “Una nueva experimentación”, dicen médicos cubanos

El nuevo esquema de vacunación que se empezó a aplicar este domingo en Cienfuegos, en el que se inoculan dos dosis de la vacuna china Sinopharm, más una tercera de Soberana Plus, fue considerado como “una nueva experimentación” por médicos cubanos.

Entrevistados en Las Mañanas de CiberCuba, los Dres. Lucio Enríquez Nodarse y Miguel Ángel Ruano, expresaron sus dudas sobre el esquema de vacunación que las autoridades cubanas han decidido empezar a aplicar de forma masiva en toda la provincia de Cienfuegos, menos la capita.

“Las asociaciones también se estudian y se experimentan. No es lo mismo asociar una vacuna como Abdala, que está hecha a través de la proteína recombinante de pichia pastoris, como también está hecha Soberana; que asociar una de estas vacunas cubanas con una vacuna con el germen vivo atenuado, como es la de China”, consideró el Dr. Ruano.

Según el fisiatra, residente en Cali, Colombia, resulta más lógico en principio asociar “una vacuna como Abdala o Soberana -que tienen la proteína recombinante de pichia pastoris- con una vacuna Soberana Plus, que también está hecha con la fórmula de proteína recombinante”.

“Pero cuando estoy asociando una vacuna que tiene la levadura de pichia pastoris como elemento fundamental de la proteína recombinante, como es el caso de la Soberana Plus, con una que utiliza germen vivo atenuado, como es el caso de Sinopharm, también habría que hacerse un estudio experimental, y no uno que abarque un universo poblacional como el de la provincia de Cienfuegos”, aseveró Ruano.

Para este especialista, “esa experimentación se vuelve más riesgosa cuando el propio proceso de experimentación de Soberana Plus aún no ha terminado, como sí terminó el de Sinopharm”.

“¿Dónde están a día de hoy los estudios que validan la eficiencia, eficacia o efectividad de Soberana Plus? Si no ha terminado el ensayo clínico con 20 pacientes que arrojaría conclusiones sobre la fase final en octubre, ¿cómo podemos saber la efectividad de esta vacuna?”, preguntó Ruano, quien consideró una temeridad experimentar nuevas asociaciones cuando aún no hay estudios concluyentes sobre la efectividad de Soberana Plus.

“Por no hablar de que Sinopharm está estudiando su efectividad ahora frente a la variante Delta y no se conocen las conclusiones de momento”, añadió. “Se sabe la efectividad ante las variantes Alpha, Beta y Gamma, pero no con la Delta”, enfatizó el Dr. Ruano.

En ese sentido, el Dr. Enríquez Nodarse afirmó que en el caso de Sinopharm están publicados los resultados de los estudios de efectividad y se conoce el esquema oficial de su uso, algo que además está aprobado por organismos internacionales (“algo que siempre criticamos a las vacunas cubanas”).

“Así que no estamos aquí para cuestionar la vacuna china, sino para cuestionar la combinación que pretenden hacer en Cuba con Soberana Plus”, indicó el Dr. Enríquez Nodarse. “Si el esquema de vacunación de Sinopharm es de dos dosis, ¿qué sentido tiene ahora poner una tercera de Soberana Plus en Cuba?”, se preguntó.

“Desde el momento en que le agregamos una dosis extra a un esquema que ya está probado, estamos ante una nueva experimentación”, señaló el galeno que trabaja para el sistema sanitario español de salud pública, en la comunidad de Castilla La Mancha

En opinión de ambos especialistas, las autoridades sanitarias han decidido “experimentar con los cienfuegueros”.

“Me parece una improvisación para dar un uso a un donativo que se recibió de China”, opinó el Dr. Ruano. “Lo mando para Cienfuegos y digo que funciona con una tercera dosis de Soberana Plus para no dejarla fuera del baile”.

“Pero la están utilizando como dosis de refuerzo sin haber tenido estudios en el mundo de la asociación de la proteína recombinante de pichia pastoris con el germen vivo atenuado”, insistió. “Esa combinación no ha sido probada en el mundo. Al menos no se ha visto publicado un estudio en revistas científicas que lo avalen”, concluyó.