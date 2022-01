Funcionario gubernamental amenaza a Camila Cabello y Saily González con enjuiciarlas

Camila Acosta, periodista independiente cubana Foto © Facebook / Camila Acosta

El funcionario gubernamental Iroel Sánchez Espinosa sugirió enjuiciar a las cubanas Camila Acosta, periodista independiente, y a Saily González, activista opositora, por un supuesto apoyo al embargo norteamericano a Cuba.

La sugerencia de Sánchez está contenida en un texto publicado en Cubadebate, sin firma, y recreado por la plataforma Cubainformación, que atribuyó la nota al funcionario comunista, en un vídeo de Youtube, respondido por varios internautas cubanos.

Iroel Sánchez basó su sugerencia de enjuiciar a Acosta en un intento de "sabotaje al turismo internacional" de la periodista independiente, que abordó, en uno de sus artículos, la contribución financiera de empresas españolas al nuevo centro Fidel Castro, en La Habana.

Antes de la publicación del texto de Camila Acosta, el turismo extranjero se había desplomado en Cuba, a causa de una elevación del 40% en las tarifas, al calor del deshielo promovido por el presidente norteamericano Barack Obama; tendencia que aumentó con la pandemia de coronavirus y las quejas e insatisfacciones del viajeros extranjeros y huéspedes nacionales.

Saily González, activista opositora cubana / Foto: Facebook de Saily González

Sánchez atribuyó a la activista Saily González amenazar a las empresas extranjeras implantadas en Cuba, como Meliá, y a difundir el boicot a los productos cubanos de exportación, para seguidamente preguntarse: "Un país pobre en recursos, sometido a semejante asedio económico, ¿debe quedarse impasible, sin aplicar las leyes, comunes a todos los países, que castigan a quienes atentan contra la economía nacional?".

Pero varios internautas cubanos no comparten las tesis del funcionario gubernamental, pues respondieron a su sugerencia de juicios contra Acosta y González, con comentarios como los siguientes:

Carla Leonarda Vázquez González: ¿Y no debe el pueblo castigar a su gobierno de gordos ladrones ineptos? (...) Cuba ya no puede sino reprimir a quien piensa diferente, ustedes están quedando como los fascistas de América.

Marlene Azor Hernández: Abajo el bloqueo interno de la dictadura contra los ciudadanos cubanos. No voy a seguir permitiendo como ciudadana cubana, que Gaesa le siga robando al erario público el 45,5% de las inversiones para hacer hoteles en medio de la pandemia (coronavirus) que ni oxigeno hubo durante tres meses, pero también hubo dos meses sin (hacer) pruebas PCRs porque no habían (test).

Zambucetti Francella: No debe el pueblo cubano castigar al gobierno por sus ineptitudes, las cuales a quienes más afectan es al cubano de a pie; no deberían las madres de los presos injustamente encarcelados por manifestarse pacíficamente castigar al gobierno; no deberían todas las familias que han visto emigrar a sus hijos castigar al gobierno cubano por no garantizarles su futuro. Creo que el gobierno merece más castigos por los destrozos de múltiples índoles acumulados.

Los cubanos críticos replicaron también a internautas que apoyaron la tesis de Iroel Sánchez, con intercambios como este:

Marcia Hernández Pelfort: Cuba revolucionaria vive y VENCEREMOS

Ale L. García: Marcia Hernández Pelfort ¡que asco!, seguro eso le dices a tus hijos cuando le das un vaso de agua con azúcar en las mañanas (...) los niños tienen que tomar agua con azúcar y saber que la REVOLUCIÓN los cuida, mira los dirigentes de Cuba con cuerpos de embarazadas.

Iroel Sánchez Espinosa (Santa Clara, 1964), Ingeniero informático, trabaja en la Oficina para la Informatización de la Sociedad cubana, dirige el blog La pupila insomne y el programa televisivo La pupila asombrada; y fue Presidente del Instituto Cubano del Libro.

Camila Acosta (Nueva Gerona, 1993) es una periodista cubana que trabaja como corresponsal del diario español ABC en La Habana y que ha sido detenida varias veces por las autoridades, molestas con el contenido de sus artículos. Este sábado cumple 177 días, casi seis meses, de reclusión domiciliaria.

Saily González Velázquez (Santa Clara, 1991), abrió en 2013, el primer hotel privado boutique gay friendly en Cuba: Amarillo B&B, que tuvo como objetivo incluir el turismo internacional LGBTIQ en las estrategias de marketing digital de los alojamientos cubanos y después estableció el portal FullGao, con el objetivo de ayudar a otros hoteleros a hacer visibles sus alquileres de vacaciones en Internet.



La COVID-19 provocó la paralización de ambos negocios, pero las conexiones que había hecho gracias a FullGao le permitieron crear Amarillo Coworking, el primer espacio de coworking para emprendedores en Cuba.



En 2016, fue seleccionada como una de los 250 participantes en el programa YLAI para America's Young Leaders, donde aprendió “cómo se hacen las cosas en Estados Unidos” y estar en contacto con otros emprendedores de América Latina y desde las protestas del 11J se convirtió en una activista pro democracia en Cuba.

Cubainformación es una publicación progubernamental cubana, con sede en Guipúzcoa, norte de España, y se cofinancia con dinero estatal español, recibido directamente en forma de subvenciones, e indirectamente a través de asociaciones que reciben ayudas públicas, según su propia web.