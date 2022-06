Mailén Díaz recibió indemnización de 36 mil pesos cubanos por accidente aéreo en La Habana

Mailén Díaz Almaguer, única sobreviviente del accidente aéreo en La Habana en 2018, dijo que le gobierno cubano la indemnizó solo con 36 mil pesos después del trágico suceso.

"Me pagaron 36 mil pesos cubanos. Eso fue ya cuando el dinero no valía nada. Fui al banco y me dijeron que yo había sido privilegiada, que me pagaban toda esa cantidad de dinero junto porque yo era quien era, porque ese dinero se paga anual o mensual", contó la cubana en una transmisión en directo por Facebook.

Explicó que una cajera del banco le exigió declarar en qué iba a invertir el dinero que le habían pagado como indemnización.

"Me dijeron que tenía que dejar por escrito en qué yo iba a gastar ese dinero, 36 mil pesos cubanos. A mi eso me ofendió mucho. Le dije 'voy a gastar eso en gasolina'. La señora (funcionaria del banco) me quería poner que 'para arreglar mi casa' y le dije que no", contó la joven.

El accidente aéreo ocurrió el 18 de mayo de 2018, cerca del Aeropuerto de La Habana. Un avión Boeing-737 con destino al oriente de la isla colapsó y 112 personas murieron.

A finales de mayo del 2018 Radio y Televisión Martí entrevistó al abogado Santiago Alpízar, quien alertó sobre la posibilidad de que el Estado cubano intentara representar a todas las familias de las víctimas en una demanda colectiva para luego distribuir la indemnización.

Señaló que bajo la Convención de Montreal, de la que Cuba y México son signatarios, los familiares de las víctimas tenían derecho a una restitución mínima e inapelable equivalente a $160.000 dólares y que esa compensación debía entregarse a los 15 días de la identificación del cadáver. Esto no ocurrió en el caso cubano.

El proceso tardó más de dos años. En 2020 CiberCuba entrevistó a una funcionaria de aviación civil y confirmó que solo la mitad de las familias de las víctimas cubanas del accidente habían recibido sus indemnizaciones. En cambio los extranjeros fallecidos sí habían cobrado "de acuerdo a las reglas y seguros de sus países".

"Un grupo de especialistas nuestros ha recibido presiones para que consideren que el caso debe ser tratado como un vuelo nacional lo que implica un menor desembolso económico; aunque todas las familias recibieron un pago inicial de 5 mil CUC, a cuenta de las indemnizaciones finales", explicó la fuente.

El gobierno cubano no comunicó oficialmente el monto de las indemnizaciones. En el caso de Díaz Almaguer este era un dato que había guardado con suma discreción, hasta que decidió revelarlo este lunes.

En su transmisión en directo la joven sobreviviente se refirió a otros detalles, como el robo que sufrió mientras era trasladada en la ambulancia hacia el hospital el día del accidente y cómo tuvo denunciar a los paramédicos que la atendieron y soportar que narraran impunemente que sí le había robado.

La cubana denunció que el gobierno la ha olvidado y que a pesar de haber luchado para salvarle la vida, ahora no tienen cosas tan elementales como guantes, lubricantes o una sonda para ofrecerle, insumos que son imprescindibles para su calidad de vida.

"Es muy triste que tu vida cambie, que sea tan difícil y que no te la hagan más cómoda dentro de la tristeza, que no te hagan la vida más tranquila y amena. Eso es muy triste y por eso lo estoy denunciando por esta vía, porque ya me cansé. Ya me cansé de hacer llamadas diariamente", comentó.