La Diosa regala un trombón a niño invidente

La Diosa ha vuelto a sacar su lado altruista y sorprendió a sus seguidores compartiendo un momento que le llena de emoción, le regaló un trombón a niño invidente que necesitaba el costoso instrumento musical para sus estudios.

La cantante cubana Dianelis Alfonso Cartaya, conocida como La Diosa, había anunciado en sus redes sociales hace pocas semanas que ponía fin a sus buenas acciones, tras recibir decenas de críticas, pero este domingo inició el año haciendo lo que más disfruta, compartiendo en Cuba con quienes necesitan su ayuda.

"Cuando este padre me llamo pidiéndome ayuda para que su hijo pudiera tener un trombón, le dije que no ayudaría a más nadie, minutos después me puse a localizar su trombón, pero el verdadero merito lo tiene Limay, gracia, porque en tu casa me sane del dolor. Muchas gracias, tienes razón, sí hay personas que merecen la ayuda", dijo la cantante.

La familia de La Diosa (su esposo y sus hijos) la acompañó en la entrega del instrumento musical.

"Aquí tienes el trombón. Es nuevo de paquete. Lo logramos encontrar nuevecito", dijo la cantante al niño que recibió emocionado su regalo y hasta estrenó el instrumento tocando una notas.

La Diosa esperó la llegada del año 2023 en una fiesta organizada por el humorista Limay Blanco. Desde allí bromeó con que había ido a cantar y la habían dejado pasando hambre, pero tras las risas y la jarana llegó la reflexión y el 1 de enero cumplió el sueño de un niño cubano.

"Le entregamos un trombón, era su sueño y algo de dinero para él. Volví a sentir la alegría que se siente al ayudar. Buen comienzo de año", dijo La Diosa a todos sus seguidores.