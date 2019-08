Estados Unidos, Sur de la Florida,

Publicado el Viernes, 9 Agosto, 2019 - 06:19 (GMT-5)

El reguetonero colombiano Maluma ha sorprendido a todos sus seguidores con el inesperado lanzamiento del videoclip de su tema Instinto natural en colaboración con el cantante, compositor y productor musical panameño Sech.

"¡Sorpresa! Ya disponible por mi canal de Instinto natural", comentó el joven a través de la publicación de un fragmento del clip subido a sus redes sociales.

Tal y como ha comentado el "Pretty Boy" en su post, el material audiovisual fue estrenado a través de su canal de YouTube y en tan solo unas horas ha logrado superar las 460 mil visualizaciones.

Como no podía ser de otra manera, el regalo musical de Maluma a sus fanáticos ha sido muy bien acogido por la gran mayoría de ellos. Así lo demuestran varios de los comentarios que se pueden leer tanto tanto en la publicación de la plataforma digital como en los perfiles virtuales del artista.

"Ya lo escuché y me encanta", "Tremenda sorpresa que me has dado", "Bello, te amo por todos esos detalles", "No puedo parar de escucharla" o "Tema rico rico", son varios de los mensajes que le han ido regalando sus admiradores.

Instinto natural, por su parte, es una de las 16 canciones que forman parte del último álbum de Maluma titulado 11:11 y que salió al mercado el pasado mes de mayo de este año 2019.

El disco, además de presentar nuevos temas del intérprete en solitario, contiene varias colaboraciones con grandes artistas del panorama musical internacional como Ozuna, Ricky Martin, Madonna, Nicky Jam o Zion y Lennox.

