Emocionante video: Chica regala a su padrastro por Navidad los papeles de adopción

Una chica en Ohio le hizo a su padrastro el mejor regalo de Navidad que este pudo haber recibido en su vida: pedirle legalmente que fuera su padre.

Makayla Dabney, de 18 años, fue educada desde los cinco por Stephen, su padrastro.

El video, grabado por un miembro de la familia, muestra el momento exacto en que Stephen abre un sobre, lee los documentos, y luego de unos instantes comienza a llorar.

"Has sido mi padre por más de 14 años", le dijo ella. "Cuando conociste a mi madre ... Me tomaste como tuya, no te importó que ella tuviera una hija".

"Me preguntaba si me adoptarías(...) Estoy cambiando mi nombre y todo. Siempre serás el hombre número uno en mi corazón, y tendré tu apellido".

Stephen rompió a llorar mientras abrazaba a Makayla, y el resto de la familia aplaudía emocionada.