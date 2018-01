Joaquín y Aitana: los gemelos de California que nacieron en años distintos

Aunque pudiera parecer algo "normal" el nacimiento de Joaquin Jr. Ontiveros, y su hermana Aitana de Jesus Ontiveros constituye la primera ocasión en 35 años en que Seyed Tamjidi, el doctor a cargo del parto, ve nacer a un bebé en un año y a su hermano gemelo en el otro.

El hecho tuvo lugar el pasado fin de año en el Delano Regional Medical Center, un hospital de California. De acuerdo com un reporte publicado por Bakersfield Now, la madre se adelantó a la fecha que tenía prevista para el parto y dio a luz el primero de ellos a las 11:58 PM del 31 de diciembre, mientras que su hermanita nació 18 minutos después a las 12:16 AM. del 1 de enero.

María Esperanza Flores Ríos tenía una cesárea programada para la próxima semana, pero a las 7 de la noche del 31 de diciembre comenzó a sentir fuertes contracciones, por lo que se movilizó toda la sala en función de lo que tal vez sería el primer alumbramiento del año 2018.



Gracias a la llegada de Aitana, la joven madre recibió más de 3 mil dólares en suministros para bebés recolectados por el hospital y grupos comunitarios, según el diario Daily Mail.