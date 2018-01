E‐Palette: el vehículo autónomo de Toyota para traslado de personas y entrega de paquetes

LAS VEGAS, 8 ene (Reuters) - Toyota Motor Corp presentó el lunes un vehículo eléctrico autónomo conceptual que adecuará para que las empresas puedan usarlo tanto en traslados de pasajeros como en entregas de paquetes, en una muestra más de que las automotrices no sólo están fabricando automóviles, sino brindando servicios conjuntos.

El segundo fabricante de autos del mundo dijo que planea comenzar a probar el e‐Palette en varias regiones, incluido en Estados Unidos, a comienzos de la década del 2020. Vendrá en tres tamaños: como un autobús, como una camioneta para traslados y otro modelo pequeño capaz de andar por la vereda.

Toyota indicó durante una conferencia sobre tecnología global en Las Vegas que trabajará con compañías como Amazon.com Inc, la china Didi Chuxing Technology Co, Pizza Hut, Mazda Motor Corp y Uber Technologies Inc para crear el vehículo, su soporte de hardware y software y desarrollar productos de movilidad conectada.

Tras intensas investigaciones y desarrollos de tecnologías de conducción autónoma, las automotrices están empezando a desplegar estrategias claramente definidas para la fabricación de vehículos autónomos y a buscar aplicar esa tecnología a usos como servicios de traslado, trasbordo y entrega de paquetes.

Toyota demoró más que sus rivales en aceptar la idea de los vehículos autónomos, pero comprometió 1.000 millones de dólares al 2020 para desarrollar una tecnología avanzada de inteligencia artificial para conducción autónoma. Planea comenzar a probar autos que puedan manejarse solos en carreteras cerca del 2020.

"Este anuncio marca un avance importante en nuestra evolución hacia la movilidad sustentable, demostrando nuestra continua expansión más allá de autos y camiones tradicionales hacia la creación de nuevos valores, incluidos servicios para clientes", dijo el presidente de Toyota, Akio Toyoda, en un comunicado.

El vehículo e‐Palette cuenta con una interfaz de control abierta que permite a las compañías socias de Toyota instalar sus propios sistemas automáticos de manejo. La tecnología de Toyota llamada "guardian" luego actuará como red de seguridad, agregó la empresa.

Automotrices, compañías tecnológicas y otros proveedores de servicios se han asociado en los últimos dos años en muchos proyectos de conducción autónoma, debido a la dificultad y los elevados costos de desarrollar este tipo de sistemas de manera individual.

Reporte de Alexandria Sage; Editado en español por Ana Laura Mitidieri.