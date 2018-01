Lanzan a un bebé del 3er piso de un edificio en llamas y es capturado en el aire por los bomberos

Un momento extremadamente dramático vivieron bomberos y residentes de un edificio en el Condado de Dekalb, en Georgia, cuando el inmueble se incendió en plena noche con decenas de personas dentro.

El hecho ocurrió el pasado 3 de enero en un edificio de apartamentos de 20 unidades nombrado Avondale Forest Apartments. Unas veinte unidades del Departamento de Bomberos del Condado de DeKalb se trasladaron al lugar en cuestión de minutos, y no hubo que lamentar fallecidos.

Hubo, eso sí una decena de heridos; entre ellos, ocho menores de edad, que fueron trasladados de emergencia al hospital aunque sin riesgo para la vida.

Una cámara situada en el casco del apitán Scott Stroup, captó el terrible instante en que uno de estos infantes era lanzado desde la altura de un 3er piso por uno de los residentes que escapaba también de las llamas.

El pequeño no fue el único al que salvaron así, y es que el tiempo apremiaba.

"Realmente no me siento como un héroe. No creo que ninguno de nosotros lo crea así", dijo a WGCL el capitán Jackie Peckrul.

Peckrul también atrapó a un bebé que fue arrojado desde las alturas del edificio.

"Es nuestro trabajo y somos muy afortunados de trabajar para el condado de DeKalb, que se enorgullece de la capacitación y el equipo", expresó.