Disparan a un policía fuera de servicio frente a su casa en Palmetto Bay

El teniente Gary King ―de la policía de Doral― se encontraba fuera de servicio cuando le dispararon en la noche de este martes, 16 de enero.

Medios locales de prensa destacan que el veterano oficial puede que haya sido seguido hasta la entrada de su domicilio, donde fue enfrentado por dos hombres armados, presuntamente para robarle.

El detective de la policía de Miami-Dade, Alvaro Zabaleta, ha explicado que King recibió un disparo en el brazo en torno a las 9:45 pm, y que sucedió en las inmediaciones de su casa, en Palmetto Bay.

A nightlong vigil from several different agencies for Doral Lt. Gary King, who was shot in his own driveway while off duty. He is stable and talking to officers. Shooter escaped. Happened in Palmetto Bay.@IanMargol reports police are looking for a red Toyota. pic.twitter.com/lml35w98bP