El senador Marco Rubio responde a los cuentapropistas cubanos

El senador republicano Marco Rubio ha instado a los cuentapropistas cubanos a "que reclamen al Gobierno de Cuba una mejora de su situación".

El legislador realizó estas declaraciones después de que el pasado mes de noviembre una asociación de empresarias cubanas solicitara reunirse personalmente con él, para explicarle el impacto en el sector privad, del retroceso en las relaciones entre Washington y La Habana.

"Queremos invitarlo a él o a parte de su equipo para que vengan y aprendan sobre Cuba, los cubanos o acerca de nuestros negocios", explicaba en la misiva Niuris Higueras, propietaria del restaurante Atelier en La Habana.

En este sentido Rubio calificó de "irónico" que "reclamen a un político electo norteamericano pero no puedan hacerlo a su propio gobierno".

"Los cambios y las leyes que se hicieron (en referencia a la administración Trump) permiten que el ciudadano norteamericano haga negocios con los cuentapropistas. Mientras ellos no estén involucrados con GAESA no van a tener problemas, y si lo están no son realmente personas independientes del gobierno", añadió.

El senador, crítico acérrimo del Gobierno de la Isla, participó este martes en la audiencia de un Subcomité de Seguridad Nacional titulada "El acercamiento de Obama con el régimen de Castro: anatomía de una política fallida".

En este evento, celebrado en el Miami Dade-College, Marco Rubio y varios congresistas del Sur de la Florida defendieron que la política de acercamiento que llevó a cabo el expresidente Barack Obama supuso un riesgo para la seguridad nacional estadounidense.

"No es de nuestro interés nacional tener un régimen dictatorial antiisraelí, antiestadounidense, pro iraní y pro Putin a 90 millas (unos 150 kilómetros) de nuestras costas", expresó el senador cubano-estadounidense por la Florida.