Madre cubana trabajadora vive con sus 6 hijos en condiciones deplorables

Zunilda González Río vive en condiciones de hacinamiento con sus seis hijos en el municipio de Plaza, mientras las autoridades cubanas ignoran la situación que sufre. Esta mujer cubana reside en un inmueble, que se encuentra en peligro de derrumbe, declarado inhabitable por técnicos y arquitectos, según la información recogida por 'Cubanet'.

Documento en el que se declara inhabitable la vivienda / Julio A. Rojas-Cubanet

"Soy tecnóloga de alimentos, trabajo en una empresa de pan y dulce. Llevo 17 años de trabajo, soy una de las mejores activistas de mi Comité de Defensa de la Revolución (CDR)", afirmó.

Sin embargo las autoridades municipales no dan una solución a sus lamentables condiciones de vida. "Yo no tengo presupuesto para comprar alimentos y comida", aseguró.

"No es fácil que una madre esté durmiendo o empiece llover y no tenga dónde tener a mis hijos. No es justo lo que han hecho conmigo", denunció entre lágrimas.

La tristeza y desesperación invaden a González, que lleva años esperando una solución que no llega.