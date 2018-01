Tiroteo en escuela de Kentucky deja dos muertos y varios heridos

Al menos dos personas murieron este martes y varias resultaron heridas en un tiroteo registrado en una escuela secundaria en una zona rural del estado de Kentucky.

Ocurrió en la localidad de Benton, según informó el gobernador del estado, Matt Bevin, quien lamentó en Twitter el “trágico tiroteo” en la escuela Marshall County, situada en esa ciudad del suroeste del estado.

El propio gobernador precisó que el agresor, cuyas motivaciones se desconocen, se encuentra detenido. También pidió que no se especule ni se difundan rumores sobre el suceso.

Con posterioridad se supo que los fallecidos son dos estudiantes, una alumna y un alumno de 15 años. El detenido tendría también esa edad y sería estudiante del centro donde ocurrieron los hechos.

LATEST update from @GovMattBevin on the deadly school shooting in Kentucky: -2 are dead, 15-year-old male & female -19 injured, 14 of them have gunshot wounds -Suspect is a 15-year-old male student who was apprehended at the scene & remains in custody https://t.co/3qC6uxcALP pic.twitter.com/nZg2lzl9NX

Las autoridades locales han indicado que el momento del tiroteo cerca de cien estudiantes huyeron del instituto en busca de un lugar seguro en el que protegerse.

The souls of Marshall County have been bruised and the fabric of the community has been torn, but the people of Benton, KY and the surrounding communities are strong...With faith in God and with reliance on friends and family, we will get through this dark day together...#WeAreKY