Adolescente asesinada en una escuela de EEUU llamó a su madre antes de morir

Bailey Holt, la adolescente de 15 años asesinada en el tiroteo ocurrido el pasado martes en Marshall County High School, al oeste de Kentucky, llamó a su madre por teléfono en sus últimos momentos.

“Ella me llamó, y todo lo que podía oír eran voces, caos de fondo”, relató su madre a ABC News. “No podía decir nada e intenté llamarla de nuevo, una y otra vez, pero nunca respondió”, añadió.

Bailey falleció en el mismo centro estudiantil. La segunda víctima fue Preston Cope, también de 15 años, quien falleció más tarde en el hospital. Sus compañeros lo describen como un chico increíble, que siempre estaba sonriente.

El atacante es otro alumno del plantel, de la misma edad, que ya está detenido. Otras 16 personas resultaron heridas.

Los disparos comenzaron justo antes de que empezaran las clases. Gavin Heady, un alumno, relató que estuvo lo suficientemente cerca de ellos. “Tuve sangre en mis pantalones. Sucedió realmente justo a mi lado. Empecé a correr rápidamente porque los tiros se oían muy alto”.

Los padres de Bailey recordaron que su hija tenía vocación de enfermera. Su madre reveló que reza por el chico que la mató y por su familia. “Lo que sea que a ese niño le haya estado pasando por su mente, no lo sé. Pero si él necesitaba un amigo, sé que ella habría sido una amiga para él y le habría hablado de cualquier cosa que necesitara, porque ese tipo de persona es el que ella era”, concluyó.

La matanza de esta semana es la peor, hasta el momento, de las ocurridas en 2018, pero no ha sido la primera. Solo es la última de al menos 11 tiroteos en propiedad escolar registrados desde el 1 de enero, según The New York Times.

Los investigadores y defensores del control de armas aseguran que desde 2013 se han registrado tiroteos en escuelas a razón de aproximadamente uno cada semana.