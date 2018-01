Corazón solidario tiende la mano a una docena de enfermos mentales en Villa Clara

El proyecto comunitario Corazón Solidario, de apoyo a las personas con enfermedades mentales, cumplió en 2017 su cuarto año de fundado. Gracias a él, más de 12 pacientes del municipio de Santa Clara reciben una atención especializada. La plataforma multimedia El Toque se acercó a su historia.

Corazón Solidario es obra del esfuerzo del licenciado en Enfermería Víctor Cuevas, quien logró llevar a cabo su iniciativa tras 22 años de esfuerzo. Él mismo estuvo ingresado, y en una sala de hospital le nació su vocación. Cuando estuvo de alta, se dijo: “Ahora que ya no trabajas, te puedes centrar de lleno en esto”.

El proyecto recibe el apoyo del Obispado de Santa Clara y de las Religiosas Siervas de San José. Allí los enfermos trabajan en un huerto, ayudan en la cocina o elaboran artesanías que luego se venden para colaborar económicamente al proyecto. La casa continúa ampliándose y se prevé la construcción de nuevos talleres donde los pacientes amplíen sus actividades.

“Siempre pienso que el trabajo por cuenta propia puede abrirse un poco al mundo de las personas no solo con un trastorno mental sino con una discapacidad, y que incluso el estado lo mire compasivamente y paguen menos impuestos por ofrecerles empleo a tantos enfermos mentales o a tantas personas con discapacidad”, señaló Víctor Cuevas.

La satisfacción de los enfermos es el gran logro de Víctor y de todos quienes allí laboran. Uno de estos enfermos es licenciado en Historia y Ciencias Sociales y trabajó 25 años como profesor. Fue a Angola y al regresar a Cuba comenzaron sus problemas.

Para él, lo mejor de Corazón Solidario es haberse dado cuenta de que independientemente de estar enfermo es útil, sirve, es capaz de resolver cosas. “Yo estoy enfermo, pero no me da pena. Me siento útil, me siento bien, me siento muy bien, y todo gracias al proyecto”, concluyó.