Expulsan de un avión de American Airlines a popular modelo de Instagram

La famosa modelo Jen Selter tardará tiempo en olvidar su estancia en un avión de American Airlines que recorría la ruta Miami-Nueva York.

La joven describió en su cuenta de Twitter la escena de su discusión con una auxiliar de vuelo, que terminó con la expulsión de la artista y su hermana de la aeronave

I did nothing wrong but got kicked off the plane. pic.twitter.com/XE2Q35dghm— Jen Selter (@JenSelter) 28 de enero de 2018

El incidente se originó cuando Selter, que acumula más de 11 millones de seguidores de Instagram, se levantó de su asiento para sacar algo del compartimento de equipaje, según relató la web 'Page Six', que pertenece al diario The New York Post.

La discusión fue subiendo de tono y requirió de la intervención del piloto del vuelo, pero finalmente entraron en acción agentes policiales que optaron por expulsarla a ella y su hermana.

Just like that, 5 cops coming at me. Worst experience American Air pic.twitter.com/1LY1NrAQ3k— Jen Selter (@JenSelter) 28 de enero de 2018

El suceso se produjo el pasado sábado cuando el vuelo llevaba más de dos horas de retraso por problemas técnicos.

People keep asking about the delay. I just want to be clear that we were on the plane at the gate for 2 plus hours because of a MECHANICAL issue which had nothing to do with me pic.twitter.com/Q1lVI2d1aE— Jen Selter (@JenSelter) 29 de enero de 2018

La popular modelo arremetió con dureza contra la aerolínea en Twitter, a la que acusó de llevar a cabo un acto de "maltrato".

Here is a video of an innocent passenger who on her own decided to get off the plane based on how badly @AmericanAir treated us all. pic.twitter.com/DZ4kkHOlox— Jen Selter (@JenSelter) 28 de enero de 2018

"Aquí está el vídeo de una pasajera inocente que decidió irse del avión motivada por el maltrato que nos habían dado a todas", aseguró en la citada red social.

AND correction @AmericanAir your employees working that night did NOT offer ANY accommodations. They specifically said if you get taken off, they are not responsible anymore and that we can sleep in the airport— Jen Selter (@JenSelter) 29 de enero de 2018

Jen Selter se vio obligada a aplazar un día su viaje a la ciudad neoyorquina.