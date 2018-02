Actualidad, Estados Unidos

6 shares

Su nombre es Carlos Ferrera y es un exoficial de la Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) residente en Songo-La Maya, que relata en este reporte del movimiento opositor Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) la pésima situación en la que vive.

Ferrera subraya: “No me ayudan en nada, no me visitan: ni la doctora (Médico de la Familia), ni la trabajadora social, ni los organismos”.

El exmilitar vive en un bohío techado con hojas de palma, que no tiene baño y donde cocina con leña.

El hombre se queja de la falta de organización en la distribución de recursos cuando hay huracanes, y en general de la falta de apoyo y de respuesta por parte de todas las instituciones que representan al Estado.