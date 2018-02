Actualidad, América Latina

El presidente Nicolás Maduro arremetió contra su homólogo colombiano Juan Manuel Santos, al que acusó de tener "una lista de acciones contra Venzueala".

"Me tiene envidia a mí, además no sabe bailar. Me tiene envidia porque yo bailo la 'Pollera colorá' (una cumbia emblemática de Colombia). Él no sabe ni bailar, qué va a saber bailar un oligarca, un patiquín", aseguró el dirigente chavista durante una intervención televisada.

El jefe de estado venezolano acusó a Santos de preparar actos para causar un daño "económico, financiero y comercial" a Caracas.

En concreto acusó al mandatario colombiano de "detener los barcos que llevan las medicinas para hacer las diálisis" a los enfermos de riñón, además de "bloquear" los llamados CLAP, las cajas de alimentos que el gobierno importa y entrega a precios subsidiados a millones de venezolanos.

En este sentido Maduro afirmó que la lista de planes contra el país venezolano fue presentada el pasado 18 de enero en la sede del Ejecutivo en Bogotá durante una reunión con el opositor venezolano Julio Borges.

"Está loco, se le sale la baba de odio"

"Pretende suspender cualquier medicina que Venezuela esté comprando. Está loco, se le sale la baba de odio, de rabia, porque la revolución bolivariana lo que ha hecho es avanzar, superar dificultades", añadió.

El pasado mes de diciembre el Gobierno de Maduro ya culpó a Colombia de que no llegaran los perniles para festejar la Navidad.

Posteriormente el expresidente cafetero Álvaro Uribe aconsejó al ejército de Venezuela que se sublevara contra Nicolás Maduro para poner fin a la crisis que vive el país chavista.

Hay que recordar que la difícil coyuntura económica ha provocado que en los últimos meses se haya producido un incremento de la migración de ciudadanos venezolanos hacia el territorio colombiano.