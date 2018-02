América Latina, Cuba,

Su nombre es René Nodal Pino, está enfermo de SIDA y el pasado viernes 2 de febrero fue detenido por vender, en las inmediaciones de su domicilio en Cienfuegos, algunos productos comestibles. El arresto se produjo delante de su hija menor.

El hombre, quien además está desempleado, asegura en este reporte para Martí Noticias, que vende esa mercancía con el fin de dar de comer a sus hijos. Señala que no es la primera vez que lo arrestan y amenazan con llevarlo a la cárcel.

En esta última oportunidad cuenta que además lo golpearon en los brazos, pese a que ya iba esposado.

Una vez que arribaron a la unidad de la policía le confiscaron la mercancía y en el acta de decomiso no estaban declarados todos los productos que le quitaron, entre ellos queso y café.

“Esos productos tienen que habérselos llevado ellos, la patrulla, para comérselos ellos mismos”.

En relación con la causa por la cual no tiene trabajo, precisa que “El Estado no me da trabajo porque dicen que tienen que buscarme meriendas, comidas pero que no tienen para eso”.

Y añade: “Si yo no vendiera y eso...a mis hijos (cómo) los mantendría, porque ni a ella (la esposa) ni a mí nos dan nada aquí, ni un medio nos dan (…) yo tengo que buscar cuatro pesos para dar de comer a mis hijos”.