Estados Unidos, Sur de la Florida,

La cantante cubana Dayamí la Musa, esposa y acompañante musical del popular reguetonero Osmani García , sorprendió este sábado a sus más de 97 mil seguidores en Instagram con un video donde aparece cantando en inglés.

Aunque admite que no se maneja muy bien con el idioma inglés, la co-intérprete del hit “Bumper” cantó una hermosa versión del tema romántico Please forgive me, del célebre cantautor canadiense Bryan Adams.

“Cuando te encanta una canción y no sabes cantar en inglés, pero lo intentas porque adoras lo que dice y su melodía es capaz de teletransportarte”, fue el mensaje con el que la Musa acompañó el video de su interpretación en su cuenta oficial.

Dayamí, quien recibió junto a Osmani su residencia en Estados Unidos a mediados de diciembre, confesó además que está “estudiando mucho” el idioma inglés,, pero le pone ganas porque, después de todo, “la práctica hace al maestro”.

Aquí te dejamos el clip de la canción original. ¿Qué crees, Dayamí la interpretó bien?