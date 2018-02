América Latina, Venezuela,

El cantante de género urbano, Nicky Jam, ha compartido en su cuenta de Instagram el vídeo de Neison Aro Fernández, un joven venezolano de 14 años que ha revolucionado las redes sociales en los últimos días con su interpretación del tema “Yo te recuerdo”, de Juan Gabriel.

"Wow ¿De qué parte de Venezuela es este ángel?", publicó Nicky Jam.

El adolescente es Neison José Aro Fernández, reside en la ciudad Guayana (estado Bolívar) y ha ganado notoriedad por su brillante y espontánea interpretación ante un grupo de vecinos del barrio.

En el vídeo, que no rebasa los dos minutos de duración, el joven consigue emocionar por su voz limpia y potente. Neison José a explicado a medios de prensa cuál fue el contexto en que sucedió y su sorpresa por el revuelo posterior.

“Mi vecino estaba de cumpleaños, yo iba a jugar carnaval y ellos me llamaron y yo fui corriendo. Cuando llegué me pidió que le cantara una música porque estaba de cumpleaños, cuando iba a cantar me dijeron que me iban a grabar, ellos me estaban echando broma y me decían que me iban a subir a Youtube y yo les decía que no, y me hice viral. Hasta Nicky Jam me puso en su Instagram”, contó Neison en una entrevista a un diario local.

Desde su recién estrenada cuenta en Instagram @neisonarofernandez, donde ya tiene más de 30 mil seguidores, agradeció “a Dios primeramente y todos los que han compartido este vídeo en el cuál estoy demostrando mi talento”.