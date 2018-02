Estados Unidos, Sur de la Florida,

Osmani García lo ha vuelto a hacer. Luego de varias semanas disfrutando de su reconcilación con Dayamí La Musa, este martes ha explotado en un video en vivo en su página de Facebook.

El reguetonero cubano solía publicar casi a diario videos llenos de frases de odio y resentimiento. Hasta que admitió que necesitaba ayuda y prefirió internarse para un proceso de desintoxicación. Desde entonces, se le veía mucho más tranquilo y feliz en las redes sociales.

Pero, al parecer, el popular reguetonero ha tenido "una recaída". En las imágenes aparece visiblemente molesto y fuera de control. Arremetió contra quienes lo critican y no escatimó en los más obscenos adjetivos y epítetos. A ese tipo de personas los definió como "chivatos de 911", "guapos" y "pencos".

"Lo más bonito que me ha pasado en la vida es cantar. Desde trecer grado perdí un diente porque a mi me gusta fajarme".

"Pero este es el último live que voy a hacer", aseguró.

Osmani está molesto porque los cubanos se crtitican unos a otros. "Ustedes tienen el síndrome de la Doctora Polo pero ella tiene dos doctorados, ustedes no pueden decir igual que ella: Caso Cerrado".

El reguetonero explica que él solo deja bendiciones en las redes y que todo el mundo por ganar likes arman campañas de difamación. "Ustedes tienen que parar".

"Los cubanos somos gente linda que partimos el pan, por qué están haciendo esto", se pregunta.

Osmani dice que esta es la era de la difamación y que lo único que hace él es ayudar a los niños, regalar cadena de oros. "Esta ciudad (Miami) es mía, a mi todo el mundo me quiere", asegura.

"Yo me he pasado estos dos años en Miami sin trabajar, y me ha ido bien. Yo no pago cuentas, yo vivo como me da la gana". Pero todo el mundo tiene que aprender a amar a perdonar y a relajarse en la vida.

En el video, Osmani dijo que al requetonero que más admiraba era a El Chacal porque ayudaba a todo el mundo.