Estados Unidos, Sur de la Florida,

{{#node}} {{fbtotalk}} shares - {{fbcommentsk}} comentarios {{/node}}

Su nombre es Scott-Dani Pappalardo y había comprado su rifle AR-15 hace más de 30 años. Entusiasta de las armas -no de la cacería- declara que su rifle le parecía "divertido de usar" para disparar a blancos inanimados.

Sin embargo, este residente en Nueva York -defensor de la Segunda Enmienda- después de la masacre de Parkland, aseguró haber tenido suficiente. Así que decidió destruir el suyo y además hacerlo públicamente, en un vídeo que rápidamente se viralizó.

En su testimonio, asegura que la primera vez que se vio motivado a hacerlo fue después de la masacre de Sandy Hook, donde 27 personas perdieron la vida, entre ellos 20 niños pequeños.

Scott precisa que, no obstate, las personas que poseen armas y no las usan para el mal, no deberían sufrir por los actos de unos pocos. Y destacó que “hasta el pasado miércoles, Nikolas Cruz era solo un poseedor legal de armas, igual lo era Stephen Paddock hasta esa noche de octubre”.

No ad for you

“¿Es mi derecho a tener un arma más importante que la vida de una persona?“.

Después de presentar sus argumentos, se levantó de la silla y procedió a inutilizar el rife. Luego sentenció: “Algunos dicen que hay muchas armas allá afuera, pues ahora hay una menos”.

No es el primer norteamericano que da cuenta de la destrucción de un rifle AR-15. En días atrás, un oficial de la policía entregó el suyo y lo publicó en las redes sociales.