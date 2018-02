Estados Unidos,

J Balvin y Luis Fonsi tuvieron un singular encuentro propiciado por la plataforma musical Vevo, en Nueva York, donde participaron en el reto Artist on Artist, una conversación entre cantantes en la que, además de bromear, relataron algunas anécdotas, deseos y retos de cara a la música.

Una de las declaraciones curiosas es que el cantante colombiano aseguró que llora con algunas canciones del intérprete puertorriqueño por la esencia romántica de muchos de sus temas, sobre todo los más antiguos, y recordó en particular Yo no me doy por vencido.

Explicaron además que se conocieron hace más de cuatro años, en los inicios musicales de Balvin, durante una entrega de premios en Miami. El colombiano dijo que siente que conoce a Fonsi de toda la vida.

En el encuentro se les vio relajados y divertidos. De hecho comenzaron su encuentro bromeando. "¿Quién eres?", preguntó Fonsi. "Maluma", contestó rápidamente J. Balvin. El intérprete de Despacito, acto seguido dijo “Yo soy Ricky Martin, tenemos una canción”, lo que motivó una carcajada de ambos.

Ambos revelaron también que la música que se hace en estos tiempos es una gran mezcla de géneros y que uno de los retos actuales es hacer más hits en español y conseguir que peguen, precisó J. Balvin.

El artista colombiano destacó, además, que uno de sus propósitos es ayudar a otros artistas menos conocidos, algo con lo que coincidió el puertorriqueño Luis Fonsi.