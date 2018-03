Estados Unidos,

El jugador de básket Norbertas Giga ha sido sorprendido por su equipo, los Jacksonville State Gamecocks. El lituano llevaba cinco años sin ver a su familia. Sus entrenadores lo llamaron para, supuestamente, analizar un juego. Pero de pronto, por la puerta, entró su madre. Y Giga se levantó y se tapó la cara para que no se le viera llorar, diciendo: "No, no, no". Después se fundió en un abrazo emocionado con su mamá.

El jugador ha dado las gracias en Twitter a todas las personas que estuvieron involucradas en su sorpresa. Además confesó que le es imposible explicar lo mucho que significa para él lo ocurrido. Eso le hace sentir más Gamecokcs, señaló.

Norbertas Giga es un pívot de 22 años, natural de Kedainiai, Lituania. Juega con los Gamecocks desde hace 5 años. Nació en junio de 1995.