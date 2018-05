América Latina, Cuba,

{{#node}} {{fbtotalk}} shares - {{fbcommentsk}} comentarios {{/node}}

Un grupo de mujeres santiagueras ha contado a la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) que en el país las condiciones son extremadamente difíciles para tener hijos.

“Uno vive apretado, todo es caro, el salario no alcanza para mantenerse uno mismo”, dijo una de las entrevistadas.

Otras, que ya son mamás, aseguraron que “se pasa mucho trabajo para alimentarlos, para criarlos en el pedacito de casa en que uno vive” y que los niños crecen “sin condiciones, sin juguetes”.

No ad for you

La canastilla para preparar la llegada de un nuevo miembro a la familia está fuera del alcance económico de muchas. Igual lo está el hecho de tener una casa propia, algo casi impensable para la mayoría de la población. Las cosas para los niños son caras y otras, ni teniendo el dinero se consiguen, por lo que tantas mujeres cubanas consideran que “ser madre en Cuba es un sacrificio demasiado fuerte” y que las difíciles condiciones convierten el momento en una angustia familiar, en lugar del gozo natural que representa la llegada de un bebé.

“La etapa más bonita de una mujer es la maternidad y, en Cuba, es un problema: no hay un salario que se pueda permitir una canastilla, los pañales son carísimos, la leche se pierde, falta la comida y la alimentación para las embarazadas no es suficiente”, comentó una de las santiagueras entrevistadas por la UNPACU.

Otro problema que experimentan las madres en Cuba es el círculo infantil, que muchas veces no tiene capacidad, lo que impide que las mujeres puedan reincorporarse a la vida laboral.

“Hace tres años que solicité el círculo infantil y no me ha llegado, y no puedo trabajar porque no tengo quien me la cuide”, denuncia una de las mujeres.

Con respecto a la atención médica, las mujeres coincidieron en que es insuficiente y que en muchos consultorios “no hay médicos”. Es frecuente acudir a una consulta y tener que esperar largos periodos en ayunas para ser atendidas o simplemente tener que regresar porque “no hay doctor, o no hay técnico o no hay corriente”.