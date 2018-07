América Latina, Venezuela,

{{#node}} {{fbtotalk}} shares - {{fbcommentsk}} comentarios {{/node}}

El tweet de José Ibarra, un profesor de la escuela de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela que se quejó de que su salario no le daba ni para arreglar sus zapatos generó tal solidaridad en las redes sociales, que la ayuda ha servido para hacer extensivo el apoyo a otros profesores que ni tan siquiera pueden comer bien.

A finales de junio, el profesor escribió: “No me da pena decirlo, con estos zapatos me traslado a la UCV a dar clases. Mi sueldo como profesor universitario no me alcanza para pagar el cambio de suela, pues sale en 20 millones”.

Ibarra ha destacado que su intención en las redes sociales no era generar lástima, sino plasmar la realidad de un profesor universitario en Venezuela, donde los profesionales están muy alejados de un salario digno como sucede con la mayor parte de la población.

No ad for you

A raíz de su manifestación pública, el profesor Ibarra empezó a recibir donaciones de calzado tanto del interior del país como del extranjero y creó el movimiento “Zapatos de la dignidad”, para regalar no solo calzado, sino también útiles escolares a hijos de docentes universitarios.

Ibarra, quien es especialista en Gerencia de Proyectos de Investigación y Desarrollo con una maestría en la Unesco y un doctorado en Salud Pública que está cursando, cobra 2 millones 916.107 bolívares, lo que supone poco más de 1 dólar, empleando como referencia la escala para remesas familiares autorizada por el gobierno nacional.

De acuerdo con cifras manejadas por el Centro de Documentacion y Analisis para los Trabajadores (Cenda), citadas por medios de prensa venezolanos, el sueldo de Ibarra representa apenas el 1,59% de la canasta alimentaria, que se ubicó en 164 millones de bolívares en junio de este 2018.