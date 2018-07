Estados Unidos, Sur de la Florida,

El escritor Armando Añel, exiliado en Estados Unidos, quemó su pasaporte cubano en lo que él llamó un acto de liberación personal y de creación.

En declaraciones para el diario Panamá Post explicó con esta decisión imposibilitaba al régimen de chantajearle.

"El principal gancho con que el castrismo sostiene a su régimen es el chantaje emocional, esa cosa de la “patria” como nido y trinchera, esa cosa de “tener que regresar allí”. Pues para nada. Al quemar el pasaporte cubano, pongo en claro, a nivel práctico, que cualquiera es capaz de librarse de esa clase de chantaje, que sin libertad, la “patria”, el nido y la trinchera son conceptos vacíos de significado".

Añel reemplazó el pasaporte de la Isla por el de EE.UU., país en el que reside desde el año 2004.

Cuando le preguntaron por qué había decidio desvincularse de esa manera con Cuba, el escritor respondió: "Nací en el totalitarismo, en medio de las ruinas y la promiscuidad delatora. No conocí la Cuba anterior a 1959. Por eso me resulta relativamente fácil desvincularme de toda esa podredumbre. Nunca he entendido qué extraña de Cuba la gente de mi generación. Si, viví allí 32 años padeciendo el sistema, como un animal enjaulado, ¿cómo no me voy a desvincular?".

Asimismo envío un mensaje a todos los que defienden al Gobierno de la Isla: "Que se vayan a vivir a Cuba al menos por un año en las condiciones que viven los cubanos. No como turistas, ojo, sino como cubanos. Veremos después"

Armando Añel tiene publicadas las novelas Erótica (2010) y Apocalipsis: La resurrección (2011).

En el video que compartió en su páfina de Facebook muchos cubanos han reaccionado entre ellos Barbaro Rodriguez, que en 2012 tomó la misma decisión.