El pasado fin de semana un cubano fue el centro de atención de los medios chilenos, luego de que se filtrara un video en el que aparecía teniendo sexo con un popular bailarín de la televisión de ese país.

Haxael Nassim Xinef, de 26 años, reside en Chile y trabaja como escort en un sitio de citas gay en Internet.

“El video fue como hace tres meses, yo recién había llegado a Chile”, dijo.

Según contó esta no es la primera vez que sale con un artista de la televisión chilena pero nunca le había ocurrido algo similar. Asimismo, asegura que no le interesaba sacar dinero ni popularidad del video con el bailarín Nelson Mauricio Pacheco, que era él quien quería que le pagaran por eso.

El cubano no niega que haya cobrado por su servicio pero dice que no tuvo nada que ver con que el video se filtrara “Nosotros estuvimos juntos, lo disfrutamos, todo lo demás y, bueno, se dio eso. En realidad yo no lo viralicé”.

“Yo no sé si lo hizo por dinero, a mí nadie me ha pagado nada, y no me interesa que lo hagan... Obviamente yo estaba grabando con mi celular, él con el suyo. El me mandó el video, yo le mandé otro”.

Nassim inicialmente escribió en su cuenta de Twitter que su teléfono se la había perdido. Ahora dice que lo hizo para evitar los rumores de que Pacheco había vendido el video.

“Mi mamá está muy apenada y tantas personas que me quieren. Te repito, tengo una vida familiar y cuando le dije a él que me parecía muy engorroso, para su mamá y para la mía este tipo de cosas, me dijo ‘mi mamá lo vio y lo vio muy normal’. O sea, está acostumbrado a eso, está acostumbrado a los escándalos. Pues yo no, soy una persona decente", aseguró.