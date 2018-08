Estados Unidos,

{{#node}} {{fbtotalk}} shares - {{fbcommentsk}} comentarios {{/node}}

En busca de una vida mejor una mujer cubana decidió poner rumbo a Estados Unidos dejando atrás a su familia. Pero en los primeros meses en territorio estadounidense fue víctima de un intento de violación que le cambió la vida.

La historia la relató en el programa Primer Impacto, de Univision, ante el presentador Jomari Love, experto en moda que tiene una sesión donde cambia el look a mujeres inmigrantes que han sufrido algún problema o atraviesan dificultades económicas.

Esta ciudadana de la Isla, que ya lleva viviendo cinco años en el país norteamericano, llegó con muchas esperanzas de mejora, aunque también confesó que no puede quejarse de Cuba.

No ad for you

La pesadilla se produjo a las tres de la mañana mientras dormía y en ese instante una persona entró en su casa y comenzó a tocarla. "Cuando me di cuenta un hombre se tiró arriba de mí para taparme la boca, algo que no consiguió del todo y empecé a gritar", relató entre lágrimas.

El triste incidente tuvo lugar mientras su hijo dormía a su lado, sin embargo los gritos de esta mujer terminaron por espantar a su agresor. "Me soltó y se fue corriendo", aseguró.

"Nunca pude entrar al apartamento, le pedí a mi tía que sacara mis cosas. No podía pasar de la puerta tras lo sucedido", añadió. Un momento duro que todavía fue mayor al día siguiente cuando tuvo que comunicarle lo ocurrido a sus padres mientras la policía investigaba el ataque.

"Mi padre lloraba de impotencia y me pidieron que me fuera. Tuve que dejar el trabajo porque no sabía si el agresor era una persona que me estaba persiguiendo o me estaba vigilando", concluyó.