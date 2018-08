América Latina, Cuba,

Son muchos los obstáculos que deben enfrentar los cubanos en Guyana para lograr el tan ansiado sueño de emigrar hacia Estados Unidos.

Un reportaje de Martí Noticias relata algunas historias de personas que realizan los trámites para reunificarse con sus familiares.

Una de ellas es Annaid Barceló, avileña que salió de la Isla hace tres años y desde entonces no ha dejado de reclamar a dos hijos menores. Su caso fue aprobado, pero no concedido.

“Se me quedó un documento que no pensé que me fueran a pedir. Ahora, a esperar 24 horas para volverme a inscribir en la página y que me vuelvan a dar el appoinment”, dijo entre lágrimas.

“Mi recomendación a las madres es que si tienen las posibilidades en Cuba, si no es con sus hijos, que no los dejen. Muchas dirán: ‘tú lo hiciste’, pero no pensé que esto doliera tanto”, explicó.

Dayanet Urrutia y Alexander Túñez son ahora un matrimonio feliz. Desde 2016 están tratando de estar juntos.

“Estoy muy feliz porque todo este sacrificio, todo lo que hemos luchado para estar juntos: muchas lágrimas, mucho dolor; primero Colombia, ahora Guyana. Al final valió la pena”, dijo ella.

“Vamos hacia la libertad y ella va a llegar a un país grande”, expresó su esposo, quien también alabó la profesionalidad y el buen trato del personal de la embajada.

Aunque algunos se quejan de la demora en el hospital donde deben realizarse el chequeo médico, reconocen el trabajo de los únicos dos equipos de profesionales que laboran allí.

Desde el 1 de junio, cuando el Departamento de Estado estableció el sistema de visados de reunificación familiar en Georgetown, se han entregado a ciudadanos cubanos 701 visas en 19 categorías.