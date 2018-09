América Latina, Cuba,

Desde hace más de 20 días Guillermo Brancacho Rubio, o El Gallego, como le llaman, se encuentra en el hospital Salvador Allende (Covadonga) de La Habana, en estado de coma.

Así salió de la prisión de Valle Grande, donde esperaba por su proceso judicial por el delito de receptación, a causa de la compra de varios equipos electrónicos, que presuntamente habían sido robados.

En un reporte de CubaNet, su hermana Jennifer Díaz Rubio relató que en la prisión de 100 y Aldabó agarró un catarro que se fue agudizando cada vez más, y cuando lo trasladaron a Valle Grande todo fue de mal en peor.

“Se empezó a quedar sordo de un oído, nosotros le hablábamos y él no escuchaba nada, incluso, a veces hasta nos reíamos de la sordera. Yo le pregunté si lo habían llevado al médico y él me dijo que allí no lo atendía nadie, que sólo lo bajaban un ratico a la enfermería, lo tocaban para ver si tenía fiebre porque ni termómetro había, le daban una pastilla para la fiebre y más nada”, dijo la hermana.

Luego de mover "cielo y tierra" para poder ver personalmente a su hermano, Jennifer cuenta que “estaba muy mal, venía casi cayéndose, lo tenían esposado y estaba muy hinchado. Cuando me ve me dice: ‘me siento mal, me siento mal y esta gente no me creen’ y se echa a llorar. Entonces es cuando este Lexi me asegura que lo llevarían al hospital del Combinado del Este para que lo atendiera un médico otorrino. Pero todo fue una mentira, porque sí lo llevaron al Combinado, pero lo pusieron en una celda y nunca lo vio nadie, ningún médico pasó por allí, me lo dijo mi hermano personalmente”.

En la prisión decían que Rubio estaba mintiendo, que todo era falso, y la doctora del lugar no lo quería atender.

En estos momentos Rubio lucha por su vida en la Covadonga, y su familia se encuentra completamente devastada.

Según Jennifer, “para limpiarse le pusieron una fianza de 500 pesos, a estas alturas que mi hermano se está muriendo y por culpa de ellos. En cuanto la pagué le retiraron los guardias que lo custodiaban y ojos que te vieron ir jamás te han visto regresar, eso sin antes impedir que los médicos emitieran ningún tipo de documento. Ante la solicitud del abogado de un acta donde se reflejara las razones por la cual El Gallego calló en ese estado, ellos amenazaron a los médicos para imposibilitar esta gestión, luego de que estos ya habían accedido a la petición”.