América Latina, México,

En reciente entrevista para el medio mexicano Grupo Fórmula, el cubano Pancho Céspedes ha relatado anécdotas referidas a sus primeras presentaciones musicales en México, cuando cantaba en el restaurante El Candelero.

El popular cantante ha precisado que allí era habitual ver a la "crema y nata" de la sociedad mexicana, lo que incluye a artistas, políticos y también a narcotraficantes.

"No voy a decir quién era", ha dicho sobre uno en particular, y posteriormente precisó: "Bueno, si los gobiernos han sido narcogobiernos, cómo no iban a ir narcotraficantes".

Pese a que Céspedes no reveló ningún nombre específico, el reportero mexicano Marco Antonio Silva ha mencionado posteriormente que uno de ellos era Joaquín "El Chapo" Guzmán.

También eran habituales en El Candelero Paulina Rubio, Thalía, Lucía Méndez e incluso la gran actriz mexicana María Félix, de quien Pancho Céspedes ha confesado que guarda un grato recuerdo.

El cantante cubano cuenta que en una ocasión llegó "La Doña", y que él le preguntó si le podía dar un beso, a lo que ella respondió: "Dame dos, eres grande mijo, y yo lo he visto todo, eh?".

Céspedes, que se define a sí mismo en aquella época como "un gordito", relata que se sintió halagado de que una gran figura de México, como María Félix, le prestara atención.