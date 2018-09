Estados Unidos, Sur de la Florida,

{{#node}} {{fbtotalk}} shares - {{fbcommentsk}} comentarios {{/node}}

El reguetonero cubano Osmani García envió un mensaje de apoyo a El Chulo, retenido por las autoridades migratorias de Estados Unidos desde el pasado lunes.

"Estamos mandando un abrazo de apoyo a mi hermanito El Chulo. Te he visto crecer, te he visto -como tú dices- prosperar en un corral con muchos puercos y de verdad eres una de las personas más calladas que veo acá en la ciudad", dijo.

"A cada rato te pones en tu calentadora, como todo el mundo pero toda la ciudad te quiere, todos tus amigos te quieren y ojalá que salgas pronto de esto porque estoy seguro que Dios te quiere afuera, Dios te quiere dándole música a todos tus amigos", agregó.

Abel Díaz Rodríguez (El Chulo) fue detenido, luego de presentarse a una cita ante las autoridades federales de inmigración (ICE) en Miami.

El reguetonero publicó un mensaje este miércoles en su página de Facebook donde asegura que "está todo bien" y que habrá "chulería para rato".

"Esto que me está pasando es algo mandatorio por la ley no es algo criminal que he cometido o que he fallado a mi probatoria!", y aclara que no ha sido deportado, que aún se encuentra en territorio americano.

El Chulo se encuentra en probatoria porque en 2016 fue hallado culpable de agresión e intento de asesinato contra un oficial, según documentos públicos del condado Hillsbourgh.