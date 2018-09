Estados Unidos, Sur de la Florida,

Durante una conferencia de prensa en Nueva York, Donald Trump ha declarado que China lo respeta por su "muy muy gran cerebro", y que "China tiene un respeto total por Donald Trump". El presidente norteamericano se ha referido a sí mismo en tercerca persona al aludir a declaraciones de Michael Pillsbury, al que se ha encargado de definir como "el principal experto en China" de Estados Unidos.

Según destacan medios de prensa, la cita de Trump se refiere a una entrevista en la que Pillsbury, director del Centro de Estrategia China en el Instituto Hudson (EE.UU.), dio el mes pasado a Fox News.

En aquella intervención, el experto describió al mandatario estadounidense como una persona "muy inteligente", que estaba "jugando al ajedrez tridimensional con China".

Sin embargo, el pequeño desliz gramatical de Trump al resumir la cita, ha dado lugar a una gran cantidad de memes en las redes sociales.

Durante la conferencia de prensa se abordaron una amplia gamas de temas, entre ellas el comercio, Corea del Norte y las crecientes acusaciones de conducta sexual inapropiada contra el nominado a la Corte Suprema, Brett Kavanuagh.

Aunque Trump también reiteró sus acusaciones anteriores acerca de una presunta intromisión de Pekín en las elecciones al Congreso de Estados Unidos a finales de este año, el presidente norteamericano no dudó en afirmar "Me gusta China y me gusta mucho el presidente Xi". "Lo considero un amigo mío", y añadió: "O quizás ya no sea amigo mío".