Úrsula Sanamé Gutiérrez dice que "no aguanta el dolor de madre". El sufrimiento de su día a día tiene una causa: las torturas que sufre su hijo en una cárcel cubana.

En una entrevista a CubaNet, Gutiérrez condenó el estado en que se encuentra su hijo, José Antonio Ricardo Sanamé, quien tiene que ser atendido por un cálculo de 7 cm en el riñon derecho, varios tumores en el hígado, además de una cirrosis hepática.

No obstante, según la madre, en la prisión donde se encuentra -en el reporte no se dice el nombre de la prisión ni el delito por el cual está preso- no le dan medicamentos para sus padecimientos.

Gutiérrez, quien ha ido a verlo a la prisión, confirmó que no recibe tratamientos y las medicinas que ella le lleva se las quitan.

"Si ya está cumpliendo porque cometió un delito, no es para que lo sigan torturando", lamenta la madre.

También dijo que las autoridades han arreciado el trato con su hijo luego de que dio declaraciones a la emisora Radio Martí.

Las manos las tiene con marcas de golpes, lo inculpan de otro delito que no cometió, y hasta le suspenden las visitas para que la familia no lo vea golpeado.

"Ellos son los responsables de lo que le suceda a mi hijo", sostuvo la madre.