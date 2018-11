América Latina, Cuba,

La vida de Maricela, una mujer cubana de 66 años, sufrió un duro revés tras un infarto cerebral que puso a prueba su fuerza y capacidad de lucha. Sus dos hijos, que se encuentran a miles de kilómetros, se convirtieron en el motor para salir adelante.

"Yo fumaba y la consecuencia fue que me dio un infarto cerebral. Me repuse, yo no hablaba ni caminaba, pero tuve fuerzas para levantarme y hasta cambié el look", explica.

Su testimonio ha sido recogido en la campaña Tan lejos, Tan cerca con la que Rebtel homenajea a los millones de cubanos que han visto emigrar a algún ser querido.

Esta cubana, que rezuma vitalidad y mentalidad positiva por los cuatro costados, tiene en sus mascotas la mejor compañía. Su perro Toby es el rey de una casa, en la que convive con numerosas aves.

A raíz del infarto Maricela tiene una mano inválida, pero eso no le impide ser una persona totalmente autónoma. "Me hago todo en mi casa, lavo, plancho, cocino y bailo como cualquier persona", dice.

Esta minusvalía no le ha quitado un ápice de solidaridad y con frecuencia invita a una amiga a comer a su casa.

Maricela muestra su afán por vivir, a pesar de que la nostalgia le invade cuando recuerda a sus añorados hijos. "No saben lo que sufre una madre cuando tiene a sus hijos afuera", lamenta.

La emoción la colma cuando recuerda que no pudo ver a su hijo pequeño en 15 años. "Cuando vino lloré, me subió hasta la presión", recuerda.

De hecho, no puede aguantar las lágrimas cuando recuerda la distancia que la separa de sus hijos, que se fueron de Cuba en busca de un futuro mejor.

"Ellos vienen y nos dan alegría, pero no quiero que me traigan nada. Solo verlos a ellos y a mis nietas ya me hace feliz", explica.

A pesar del dolor que representa tener a sus seres queridos a miles de kilómetros, Maricela trata de encontrar el lado positivo para seguir luchando. "Vivo con la ilusión de que voy a verlos".

