Publicado el Jueves, 31 Enero, 2019 - 08:30 (GMT-5)

Un grupo de artistas venezolanos ha lanzado un emotivo video para pedir a los militares venezolanos "devolver la paz y la dignidad" a Venezuela.

El Ejército venezolano se ha puesto al lado del dictador Nicolás Maduro después de que la Asamblea Nacional proclamara a Juan Guaidó como presidente interino del país el pasado 23 de enero durante protestas contra el régimen chavista.

La iniciativa del publicista venezolano Alexander Schechner Cohen pregunta a los "hermanos militares" qué sienten cuando llegan a casa y sus hijos no tienen que comer, qué sienten cuando a su madre la pensión no le alcanza para nada o cuando ella no puede adquirir los medicamentos.

"Hermano militar ¿te sientes bien apoyando a un grupito que tiene secuestrado el país solo para enriquecerse?" es una de las varias preguntas que uno a uno van haciendo estos conocidos rostros de la cultura venezolana

En el video solicitan a los soldados que se unan al lado correcto de la historia a través de personalidades venezolanas como las actrices Catherine Fulop, Ivette Domínguez, Hilda Abrahamz y Jalymar Salomon, el presentador Sergio Novelli, la conductora Shia Bertoni y otros.

Con el hastag #CaminaConNosotros los venezolanos piden a los soldados que se conviertan en libertadores.

Maduro lleva desde la semana pasada compartiendo en redes sociales videos e imágenes rodeado de militares venezolanos.

La estrategia del sucesor de Hugo Chávez incluye la creación de 50.000 unidades de defensa en los barrios de Venezuela y también la realización de un ejercicio militar del 10 al 15 de febrero.

Mientras Maduro pierde apoyos, el respaldo internacional a Guaidó crece con el aumento de sanciones de Estados Unidos al régimen chavista y el reconocimiento este viernes del Parlamento Europeo como "legítimo Presidente interino de Venezuela".

Foto: Twitter / Nicolás Maduro

