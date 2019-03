América Latina, Cuba,

Publicado el Jueves, 21 Marzo, 2019 - 13:41 (GMT-5)

La Seguridad del Estado cubano desalojó este fin de semana a Dairene Camejo Contreras, la madre cubana que junto a su hijo protestó cerca de la Plaza de la Revolución, y quien se apropió de un lugar estatal desocupado por las pésimas condiciones de vivienda que padece.

Dairene vivía junto a su hijo de tres años y su padre en un albergue donde no hay gas, solo tienen agua cuando viene la pipa, hay tupiciones, el baño no descarga y cuando llueve entra agua por todas partes.

En una entrevista a Cubanet, Dairene dijo sobre el lugar del que se apropió, ubicado la calle Omoa, entre San Joaquín y Romay, municipio del Cerro: “Tuve que colarme aquí, porque a raíz de mi protesta, intentaron hasta matarme en el albergue, me tiraron gasolina por la puerta y he recibido varias amenazas. La Seguridad del Estado manipuló a las personas que viven allí y las puso en mi contra utilizando mentiras”.

Hace una semana, esta joven madre decidió protestar junto a su hijo para exigir al gobierno de la Isla que la ayude con sus necesidades de vivienda.

“Decidí llevar a cabo esta protesta por las difíciles condiciones de vivienda que enfrento, me he dirigido a todas las instituciones del país y nadie me ha hecho caso. Llevo tres años en esta gracia. Por esta situación mi niño se me ha enfermado hasta de los nervios y no sale de los hospitales”, dijo entonces a CubaNet.

No obstante, nadie ha ayudado a Dairene y, según cuenta, desde el viernes en la noche tuvo que salir del albergue y dormir en la calle con su hijo por miedo a que les fueran a hacer algún daño.

“Con el agua que estaba cayendo tuvimos que dormir en un lugar no muy agradable, hasta que al amanecer del sábado nos colamos en el local, de donde nos sacaron a la fuerza la policía y la gente del gobierno”, relató.

Luego de que la desalojaran a la fuerza, Dairene sufrió de un ataque de epilepsia, por lo que tuvo que ser trasladarla de urgencia al hospital.

“En el mismo patrullero me llevaron para el médico, me dejaron allí y se fueron. Pero antes de irse, le dijeron a mi hermana que iban a hablar con la jefa de albergue sobre mi situación”, dijo.

“Cuando me recuperé regresé al local y me habían sacado todas mis cosas para afuera, pero allí me quedé hasta que la supuesta jefa del local me llevó para otro lugar cerca de allí donde tienen a otros albergados. Ahora estoy esperando para ver qué pasa, porque yo no vuelvo para el albergue aquel”, sostuvo.

