Publicado el Lunes, 25 Marzo, 2019 - 18:44 (GMT-5)

Jorge Colina, jefe del Departamento de Policía de Miami, ha mostrado un rechazo radical ante el proyecto de ley que quiere obligar a la policía de Florida a cooperar con ICE y ha precisado que a él lo tendrán que sacar de la policía si lo obligan a seguir esa ley.

“La verdad es que prefiero no tener este trabajo si tengo que pedirles a otros oficiales que vayan a revisar de dónde vino alguien antes de ayudarlos”, dijo Colina el pasado viernes, durante una entrevista con la estación de radio WURN-AM.

“No me importa si tiene papeles o no tiene papeles, de dónde vino o quiénes son sus padres. Ese no es mi trabajo. Mi trabajo es asegurarme de que todos en esta ciudad estén a salvo“, añadió.

De aprobarse la ley estatal SB 168 serán prohibidas las llamadas “ciudades santuario” en el estado de Florida, y se exigiría a la policía local que cumpliera con el pedido de ICE de mantener bajo custodia a cualquier arrestado que pueda ser un inmigrante indocumentado.

Joe Gruters, senador estatal republicano que patrocina el proyecto de ley de Florida, ha dicho que solo las personas que incumplen la ley deberán preocuparse.

“Mi consejo es que si no estás violando la ley, este proyecto de ley no te afectará en absoluto”, dijo en declaraciones a Fox News, y añadió que la ley pone a Florida "en conformidad" con el gobierno federal.

Jorge Colina, que comenzó su carrera policial en 1990, hace poco más de un año fue nombrado jefe del Departamento de Policía de Miami. Desde 2015 se desempeñaba como asistente del anterior jefe de Policía, Rodolfo Llanes.

Durante sus años de servicio, Colina ha recibido múltiples distinciones y ha estado a cargo de las cuatro divisiones del departamento: Asuntos Internos, Operaciones de Campo y Administración e Investigaciones Criminales. Fue ascendido a comandante y estuvo al frente del distrito sur de la ciudad en Coconut Grove.

Al asumir el cargo, Colina prometió adoptar las últimas tecnologías para contribuir a mejor "la eficiencia, la transparencia y reducir la delincuencia en general”.

También anunció que su máxima prioridad sería luchar contra la violencia armada. “Cuando usted vive en un lugar tan hermoso como Miami no debería tener miedo de salir y quiero ayudar a cambiar eso”, dijo entonces.

