Publicado el Jueves, 18 Abril, 2019 - 10:48 (GMT-5)

Una cubana que hace 18 años llegó a Estados Unidos confesó al programa Primer Impacto, de Univisión, que en todo este tiempo “nada ha sido fácil”.

Entrevistada por el experto de moda y belleza de la cadena de televisión, Jomari Goyso, pudo contar que en el momento de su entrada al país “venía con las secuelas de la quimioterapia, de la leucemia”. Igualmente habló del estado de salud que presenta hoy, debido a la propia enfermedad.

“Tengo un problema de la columna, con tres hernias cervicales y una lumbar. Hay que operarme sí o sí, o quedarme a esperar a que me inmovilice”

Para esta mujer la vida no ha sido fácil durante todo este tiempo en los Estados Unidos. La consideraron clínicamente estéril, pero una niña llegó a su universo cuando más lo necesitaba. Tanto que si no fuera por ella -confiesa- no hubiera sido posible sobrevivir.

“Me sumí en una depresión total. Dios me regaló a mi hija y me levanté” dice, mientras comenta que han tenido que intervenir quirúrgicamente 15 veces a su primogénita, porque tiene un problema médico sin solución. Aclara que el padecimiento, del cual no dio detalles, no está relacionado con la leucemia.

En un momento de la entrevista Jomari le pregunta si extraña a a Cuba. La respuesta no se hizo esperar: “Sí. Mi vida era diferente. Tenía los vecinos, (...) otras cosas, otro calor. Aquí no. Aquí a veces ni tu propia sangre puede estar contigo”.

Hace dos años y medio esta cubana le escribió al experto en moda y diseño y tuvo que esperar todo este tiempo para recibir una visita sorpresa en su casa.

Luego de contar su vida ante las cámaras de Univisión la sentaron en el sillón de un salón de belleza y una nueva mujer regresó a su casa, un momento de felicidad para esa familia que, según la propia entrevistada, ha vivido cosas muy fuertes tanto en Cuba como en Estados Unidos.

