Estados Unidos, Sur de la Florida,

{{#node}} {{fbtotalk}} shares - {{fbcommentsk}} comentarios {{/node}}

Publicado el Viernes, 19 Abril, 2019 - 10:24 (GMT-5)

Un cubano residente en Estados Unidos que durante un viaje a Cuba fue multado por manejar un auto con su licencia americana, denunció el hecho en la página de Ultrack en Facebook.

José Rojas, quien va a la Isla cada dos años y por eso no ha perdido sus derechos como ciudadano cubano, estaba en Cienfuegos visitando a su familia cuando un policía de tránsito fue a su casa y le pidió los papeles del auto que había rentado, (que estaba parqueado frente a la vivienda), así como su licencia de conducción.

Al comprobar el origen del documento, le impuso una multa por no tener una licencia cubana.

No ad for you

Según el agente, como José mantiene la residencia cubana y usa incluso su carnet de identidad, no puede portar un permiso de conducción americano.

“En el video él lo dijo claro, que esa licencia a mí no me servía. Yo fui a la delegación del Minint a denunciarlo. Y dije que si no me quitaban la multa lo iban a ver por Facebook en el mundo entero. Si esto me trae problemas, no me importa”, afirmó.

“Ese policía está sancionado, eso lo sabe todo Cienfuegos”, agregó.

¿Tienes algo que reportar? Envíalo a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+34-962-353-194