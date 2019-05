América Latina, Cuba,

El cubano Raúl Gutiérrez Sánchez, que este martes fue deportado por segunda vez a Cuba por las autoridades de Colombia, se ha declarado "guevarista" y "revolucionario".

Este ciudadano de la Isla, que fue absuelto del delito de terrorismo, aseguró en un vídeo recogido por Diario de Cuba que su única intención era mostrar su "inconformidad" con lo que calificó como un "sistema absurdo" que pretende daños América Latina.

"Se han aprovechado de mi causa social y mi ideología guevarista para usarme como pieza de juego en todo este circo de politiquero sucio y corrupto. Me considero una persona normal, trabajadora y luchadora que se encuentra en una avalancha de juegos políticos macabros", aseguró.

"Quiero pedir de corazón a las autoridades cubanas que, por favor, de forma humanitaria me dejen entrar al país. No tengo donde ir", dijo.

Gutiérrez Sánchez, que se definió como una persona "antisistema", arremetió contra las "naciones poderosas" y un "sistema opresor que solo le sirve a los poderosos". "Quiero vivir en un país que no esté controlado por corruptos y oligarcas", agregó.

"Hacer revolución no es hacer violencia, es movilizar conciencias sociales. Pensar diferente no es un delito, sino un derecho y muchas veces un privilegio. Creo que para tener enemigos no hay que declarar la guerra a nadie, simplemente hay que pensar diferente", señaló.

En este sentido se calificó a sí mismo como "un revolucionario social e idealista".

En un primer intento de deportación, las autoridades cubanas no admitieron su ingreso en el país. Por este motivo el pasado viernes 24 de mayo en horas de la noche regresó al país cafetero.

Este episodio fue recordado por Sánchez, que relató como fue la reacción de las autoridades de la Isla.

"Al llegar a Cuba los oficiales de inmigración me dieron mi pasaporte y me dijeron que entregar a Inmigración que todo estaba bien, pero que no se trataba de hacer un show mediático. Al entregarme soy detenido y me llevaron a una oficina del Ministerio del Interior para interrogarme", reveló.

"Me dijeron que de la manera que había entrada al país de forma ilegal y podía dañar la seguridad nacional. Me preguntaron quién me había llevado así. El Gobierno de Cuba hizo un reporte y pusieron una multa a Avianca por haberme transportado con un pasaporte vencido y no haber cumplido los protocolos de navegación", añadió.

"Nunca he planeado ni he querido atentar con ningún alto terrorista. Simplemente me considero un luchador social por las causas sociales y trastornado por el veneno de Internet y por el abandono de la familia. Un juez determinó que soy una persona común y corriente que cometió un error como cualquier otro y me absolvió", recordó.

Este cubano también pidió al Gobierno de Colombia respeto a los derechos humanos y a los tratados internacionales. "Yo no les he hecho nada a mis hermanos colombianos", afirmó.

"Al gobierno cubano le digo que gracias por haberme recibido con cordialidad y respeto. Tuvo una posición firme en cuanto a su legalidad, a mi me deberían haber dejado en Cuba en base a los protocolos correspondientes", dijo.

