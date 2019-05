Estados Unidos,

Publicado el Miércoles, 29 Mayo, 2019 - 07:12 (GMT-5)

El Servicio de Inmigración de Estados Unidos liberó bajo una fianza de 25 mil dólares a Alberto Jesús, un migrante cubano que estaba arrestado y que ahora podrá ver el nacimiento de su hijo.

Según informó Univision 23 en un reportaje del periodista Javier Díaz, Alberto y su esposa Ailén Cordovés llegaron al territorio estadounidense el pasado 25 de marzo y fueron separados al presentarse a inmigración.

La joven quedó en libertad con parole al estar embarazada, pero su esposo estuvo detenido hasta hace pocos días.

"Todavía no me creo que logre estar aquí. No me interesaba la fianza que me pusieran, el hecho era estar aquí sentado junto a mi esposa y ver el nacimiento de mi bebé", explicó emocionado Jesús.

"No nos lo creemos, fueron tantas negaciones", recordó Cordovés, quien en dos semanas dará a luz.

Alberto Jesús, que estaba detenido en el condado de Broward, tiene que llevar un grillete localizador hasta que un tribunal determine su estatus en Estados Unidos.

Desde octubre de 2018 hasta marzo del presente año, alrededor de 6.289 expatriados cubanos ingresaron en Estados Unidos de forma ilegal, a través de territorios fronterizos con México.

