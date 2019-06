América Latina, Cuba,

{{#node}} {{fbtotalk}} shares - {{fbcommentsk}} comentarios {{/node}}

Publicado el Sábado, 8 Junio, 2019 - 18:27 (GMT-5)

Un cubano con ciudadanía estadounidense fue detenido por las autoridades de la Isla cuando estaba de visita en el país.

"Yo quiero saber por qué me van a llevar. Yo soy ciudadano americano, tengo libre expresión, Trump no te hace esto", se le oye decir al cubano en un video en el que puede verse cuando varios policías tratan de arrestarlo.

"Dame una justificación, yo no me he metido con nadie, ni le he dicho nada a nadie. Por qué estoy esposado, filma esto que lo voy a poner en Facebook. Dile que me suelte que me voy para mi casa”, se escucha en la grabación, que ha sido difundida por el medio Martí Noticias.

No ad for you

Con mucha impotencia ante las autoridades el joven, originario de Baracoa, le pregunta al policía: "¿Por qué? Tú no eres el dueño de Cuba".

También se le oye decir: "Esto no se hace. Díaz-Canel está comiendo bistec en su mansión y ustedes muriéndose de hambre".

No obstante, puede verse que esposan al joven por una mano mientras exige a las autoridades saber cuál es el motivo del arresto, ya que él era ciudadano americano y hablar mal del gobierno no es un delito.

Por su parte, un policía le dice que lo mejor es que se monte en el carro y que deje de gritar, pues se iba a buscar más problemas.

¿Tienes algo que reportar? Envíalo a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+34-962-353-194

Recibe todo el contenido de CiberCuba sin censura por Telegram: CiberCuba en Telegram